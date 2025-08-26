Câmara sedia seminário nacional sobre guardas municipais nesta quarta-feira

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (27), o 16º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública.

O evento atende a pedido do deputado Fred Costa (PRD-MG), presidente da comissão, e será realizado às 16 horas, no plenário 3. Segundo o deputado, o objetivo é discutir avanços e desafios para o fortalecimento das guardas municipais na missão de proteger e defender a população.

Costa lembra que em fevereiro o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a legitimidade das guardas municipais para atuar em ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário. A decisão estabelece que a atuação dessas corporações deve ocorrer em cooperação com as polícias Civil e Militar.

Entre os principais temas a serem debatidos estão o reconhecimento das guardas municipais como órgãos integrantes do sistema de segurança pública, sua atuação em áreas como proteção de crianças e mulheres, defesa civil, preservação ambiental, mediação de conflitos, atividades sociais e segurança nas escolas; além da formação, capacitação e garantias necessárias aos seus integrantes.

“O seminário é o momento oportuno para somar esforços e criar as condições políticas adequadas à discussão qualificada sobre o papel das guardas municipais e os valiosos serviços que já prestam às comunidades em todo o território nacional”, afirma Fred Costa.