Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobili...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/08/2025 às 12h24
CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e investir em projetos de inclusão social e sustentabilidade, aprovou nesta terça-feira (26) a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A mensagem presidencial (MSF) 54/2025 recebeu parecer favorável do senador Fernando Farias (MDB-AL) e segue agora, em urgência, para votação no Plenário. Caso autorizado, o contrato terá prazo de 540 dias para ser assinado.

De acordo com o documento, os recursos a serem destinado à cidade de Arapiraca serão obtidos junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com garantia da União, após aprovação da nesta terça-feira (26).

Infraestrutura

O programa Arapiraca para Todos prevê obras de requalificação de ruas e calçadas, a construção de ciclovias e moradias de interesse social em bairros vulneráveis, além da reconexão de áreas periféricas ao centro urbano.

Também está prevista a construção de um novo mercado público, a instalação de placas solares em prédios municipais e a atualização da legislação urbanística, com a inclusão de normas sobre uso do solo e código de edificações.

Para Farias, a iniciativa trará ganhos significativos para a população.

— Trata-se de um projeto abrangente de planejamento urbano, que alia desenvolvimento econômico e social a uma perspectiva de sustentabilidade ambiental. Com certeza trará enormes benefícios para o município de Arapiraca — afirmou ao ler o relatório.

Financiamento

O contrato terá prazo total de até 15 anos, com carência de 54 meses e amortização em 126 meses. O município oferecerá contrapartida de US$ 10 milhões e as liberações dos recursos ocorrerão entre 2025 e 2029.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Braga defende a análise coordenada da MP com outros textos que tratam do setor elétrico - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da comissão m...

 A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta

Será instalada nesta quarta-feira (27), às 14h30, comissão mista para apreciação da medida provisória que limita o repasse de custos do setor de en...

 Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão ouve a diretora do Todos pela Educação, Talita Nascimento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação

A Comissão de Educação e Cultura (CE) debateu nesta terça-feira (26) o projeto que institui o novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período ...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a divulgação de dados da economia brasileira ...

 Estande da Livraria do Senado na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém (PA) - Foto: Ricardo Abril Marinho/Senado Federal
Senado Federal Há 27 minutos

Livraria do Senado vende 7,5 mil livros na Feira Pan-Amazônica

A Livraria do Senado marcou presença na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada entre 16 e 22 de agosto, Centro de Convenções ...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias