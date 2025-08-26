Polícia Civil prende suspeito de matar três mulheres em Ilhéus

A Polícia Civil da Bahia deteve, no último domingo (24), um homem em situação de rua que, segundo a corporação, confessou ter participado do assassinato de três mulheres cujos corpos foram encontrados em um matagal junto à orla da zona sul de Ilhéus, na Bahia, no último dia 16.

Thierry Lima da Silva, 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mas, segundo a Polícia Civil, já estava sendo investigado por ser considerado suspeito de matar, a facadas, as professoras e amigas Alexsandra Suzart, 45, e Maria Helena Bastos, 41, além de Mariana Bastos da Silva, 20, filha de Maria Helena.

Autoria dos crimes é assumida

“Durante o depoimento, ele assumiu a autoria do triplo homicídio e relatou à polícia que golpeou as vítimas durante uma tentativa de roubo”, informou a Polícia Civil, em nota, acrescentando que, ao depor, Silva entrou em contradição, de forma que outras hipóteses seguem sendo investigadas a fim de esclarecer as circunstâncias do triplo homicídio e se há outros envolvidos, embora, em seu depoimento, Silva tenha dito que agiu sozinho, sob o efeito de drogas e com o intuito inicial de roubar as vítimas.

Alexsandra, Maria Helena e Mariana desapareceram no fim da tarde do último dia 15, enquanto passeavam pela Praia dos Milionários, uma das mais frequentadas praias de Ilhéus.

Câmeras de segurança registraram as três caminhando na faixa de areia, em meio a outras pessoas que aproveitavam o fim de tarde, momentos antes de desaparecerem próximo à área de vegetação nativa onde foram encontradas sem vida .

Ao lado dos corpos, amarrado a uma árvore, estava o cachorro de estimação de Mariana, resgatado com vida e entregue a parentes da vítima.

Segundo a Polícia Civil, mais de uma dezena de depoimentos foi colhida e imagens de ao menos 15 câmeras de segurança, bem como exames periciais (testes de DNA, necropsia, confrontos de digitais e análises das lesões corporais que as vítimas sofreram) continuam sendo analisadas. Além disso, quem tiver informações que possam ajudar no esclarecimento do crime pode colaborar, de forma anônima, ligando para o telefone local do Disque-Denúncia (181).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quarta vítima

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Silva também revelou seu envolvimento em um quarto homicídio. A vítima, Lucas dos Santos Nascimento, morreu no último dia 21, no Hospital Costa do Cacau, onde estava internado desde o último dia 7, com politraumatismo – supostamente, causados por uma briga com Silva.