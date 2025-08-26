Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle debate, nesta quarta-feira (27), o Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC) de 2025. O tema prioritário do plano é o gasto tributário.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 9, e atende a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ), que é relator do Plano.

Veja quem foi convidado para o debate

Segundo o parlamentar, a audiência pública vai permitir que o colegiado conheça informações relevantes sobre o tema e utilize os dados nos trabalhos do PAFC 2025.