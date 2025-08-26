Comissão de Saúde debate atenção a doenças do sangue no SUS

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir a atenção a doenças hematológicas, como as leucemias, no Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate foi solicitado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO) e está marcado para as 17 horas, no plenário 7.

A deputada explica que pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC) e outras formas da doença enfrentam dificuldades para garantir cuidado integral no SUS. Entre os principais desafios relatados estão a limitação de acesso a exames essenciais para diagnóstico precoce e monitoramento, além de barreiras para iniciar e manter o tratamento adequado.

Segundo ela, a falta de uma rede estruturada de atenção e a escassez de serviços especializados resultam em atraso no diagnóstico, interrupções no tratamento e piora dos desfechos clínicos.

“Tal cenário demanda atenção urgente e ações coordenadas entre o poder público, profissionais da saúde, sociedade civil e entidades representativas de pacientes”, afirma.