Comissão de Saúde debate atenção a doenças do sangue no SUS

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir a atenção a doenças hematológicas, como...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/08/2025 às 10h23
Comissão de Saúde debate atenção a doenças do sangue no SUS
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir a atenção a doenças hematológicas, como as leucemias, no Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate foi solicitado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO) e está marcado para as 17 horas, no plenário 7.

A deputada explica que pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC) e outras formas da doença enfrentam dificuldades para garantir cuidado integral no SUS. Entre os principais desafios relatados estão a limitação de acesso a exames essenciais para diagnóstico precoce e monitoramento, além de barreiras para iniciar e manter o tratamento adequado.

Segundo ela, a falta de uma rede estruturada de atenção e a escassez de serviços especializados resultam em atraso no diagnóstico, interrupções no tratamento e piora dos desfechos clínicos.

“Tal cenário demanda atenção urgente e ações coordenadas entre o poder público, profissionais da saúde, sociedade civil e entidades representativas de pacientes”, afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova cota mínima em contratos públicos para mulheres em situação de violência doméstica

Proposta segue em análise na Câmara

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Presidente da Comissão Mista de Orçamento quer votar LDO na próxima semana

Tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a Lei Orçamentária de 2026 devem ser votadas até o fim do ano

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada

Para virar lei, a propsota precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais

Estimativas são que os benefícios tributários estão em torno de R$ 800 bilhões por ano, diz presidente da Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

