Homem invade residência e atira contra vítima em Palmeira das Missões

Na tarde desta segunda-feira (25/08), a Brigada Militar, por meio do 39º Batalhão de Polícia Militar, atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no município de Palmeira das Missões.

Segundo relato da vítima, o autor chegou em um veículo Fiat Uno de cor preta e, ainda na entrada da residência, efetuou um disparo de arma de fogo utilizando uma garrucha calibre .28, marca Choke. Em seguida, forçou a porta de entrada da casa e, ao ingressar, realizou um segundo disparo em direção à vítima.

No momento, iniciou-se uma luta corporal entre ambos, o autor acabou ferido e fugiu do local. Posteriormente, após diligências, verificou-se que a parte deu entrada no hospital local, apresentando lesões causadas por arma branca.

A Brigada Militar apreendeu os objetos utilizados no crime, prestou socorro à vítima, isolou o local e acionou a Polícia Civil para as demais providências legais.

