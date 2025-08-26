Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem invade residência e atira contra vítima em Palmeira das Missões

Após luta corporal, autor fugiu ferido e foi localizado em hospital com lesões por arma branca.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social do 39º BPM
26/08/2025 às 09h55
Homem invade residência e atira contra vítima em Palmeira das Missões
(Foto: Redes Sociais)

Na tarde desta segunda-feira (25/08), a Brigada Militar, por meio do 39º Batalhão de Polícia Militar, atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no município de Palmeira das Missões.

Segundo relato da vítima, o autor chegou em um veículo Fiat Uno de cor preta e, ainda na entrada da residência, efetuou um disparo de arma de fogo utilizando uma garrucha calibre .28, marca Choke. Em seguida, forçou a porta de entrada da casa e, ao ingressar, realizou um segundo disparo em direção à vítima.

No momento, iniciou-se uma luta corporal entre ambos, o autor acabou ferido e fugiu do local. Posteriormente, após diligências, verificou-se que a parte deu entrada no hospital local, apresentando lesões causadas por arma branca.

A Brigada Militar apreendeu os objetos utilizados no crime, prestou socorro à vítima, isolou o local e acionou a Polícia Civil para as demais providências legais.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Repórter Policial @joaovictorlopespf /Rádio Uirapuru)
Segurança Pública Há 1 dia

Força Tática prende indivíduo com mandado de prisão por estupro de vulnerável em Passo Fundo

Captura aconteceu durante averiguação de denúncia de violência doméstica

 (Foto: Reprodução)
Colisão na RSC-472 Há 1 dia

Acidente entre Astra e Celta deixa uma mulher ferida em Tenente Portela

Colisão lateral ocorreu por volta das 7h na RSC-472; condutora do Celta foi encaminhada ao hospital.
Assalto Há 2 dias

Farmácia é alvo de assalto no centro de Miraguaí

Criminosos armados fugiram após levar dinheiro do caixa; Polícia Civil investiga o caso com apoio de imagens de segurança

 Arma de fogo, munições e outros materiais apreendidos (Foto: Divulgação | BM)
37º BPM Há 3 dias

Dupla é presa em Frederico Westphalen com arma de fogo de uso restrito

Fato ocorreu na noite de sexta-feira (22/8)

 Entorpecentes tinham como destino a cidade de Santa Maria (Foto: Divulgação | PRF)
BR-158 Há 3 dias

Cruz Alta: PRF apreende 54 quilos de drogas entre cocaína e crack

Homem de 42 anos que dirigia a SUV Touareg foi preso em flagrante

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Geral Há 9 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Saúde Há 9 minutos

Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira
Senado Federal Há 9 minutos

Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
Senado Federal Há 9 minutos

Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets
Senado Federal Há 9 minutos

Livraria do Senado vende 7,5 mil livros na Feira Pan-Amazônica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,47%
Euro
R$ 6,33 +0,73%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 639,000,66 +1,10%
Ibovespa
137,446,55 pts -0.42%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias