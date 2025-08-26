Comissão debate controle populacional do javali no Brasil

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) sobre o controle populacional do javali no Brasil.

O debate atende a pedido do deputado Pezenti (MDB-SC) e está marcado para as 14 horas, em plenário a ser definido.

O deputado destaca que o javali é uma espécie exótica invasora que causa graves prejuízos ambientais, sanitários, econômicos e sociais em diversos biomas brasileiros.

Ele afirma que a presença descontrolada do animal tem causado graves danos à agropecuária, especialmente à agricultura familiar, com a destruição de lavouras e prejuízos que podem se estender por várias safras.

A espécie, segundo o parlamentar, também representa risco para o rebanho suíno, por potencializar a disseminação de doenças como a peste suína, e ameaça a biodiversidade ao competir com espécies nativas, predar animais silvestres e degradar cursos d’água e nascentes.

Pezenti acrescenta ainda que o processo de controle e caça do javali no Brasil é marcado por significativa burocracia, o que dificulta uma resposta mais efetiva e coordenada ao avanço da espécie invasora.

"Por isso, a audiência é fundamental para discutir alternativas práticas e buscar soluções efetivas de enfrentamento à espécie invasora”, diz o deputado.