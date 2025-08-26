Ministério Público acompanha julgamento de recursos dos réus da tragédia da Kiss

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) acompanha a sessão de julgamento dos recursos interpostos pelas defesas dos quatro réus condenados pela tragédia da Boate Kiss. A sessão ocorre 1ª Câmara Criminal Especial do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) nesta terça-feira, 26 de agosto, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, em Porto Alegre.

Os réus foram condenados por homicídio com dolo eventual pela morte de 242 pessoas e lesões em mais de 600 vítimas, em decorrência do incêndio ocorrido em janeiro de 2013, em Santa Maria. A atuação do MPRS foi decisiva para o reconhecimento da validade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 2021, confirmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão têm acompanhamento do MPRS por parte da procuradora de Justiça Irene Soares Quadros, serão analisadas teses subsidiárias apresentadas pelas defesas, como a proporcionalidade das penas e a conformidade da decisão com as provas dos autos. “Este é um julgamento sem precedentes, porque o fato é sem precedentes. Não há decisão que possa reverter a dor de todos, em especial, a dor dos familiares e amigos das vítimas, mas a justiça é sempre um consolo, um apoio para que se possa seguir em frente”, destaca a procuradora.

O MPRS reforça seu compromisso com a responsabilização dos envolvidos e com a defesa da memória das vítimas e dos sobreviventes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.