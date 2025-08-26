Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério Público acompanha julgamento de recursos dos réus da tragédia da Kiss

Sessão ocorre nesta terça (26), em Porto Alegre.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPRS
26/08/2025 às 09h43 Atualizada em 26/08/2025 às 10h10
Ministério Público acompanha julgamento de recursos dos réus da tragédia da Kiss
(Foto: Reprodução / MPRS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) acompanha a sessão de julgamento dos recursos interpostos pelas defesas dos quatro réus condenados pela tragédia da Boate Kiss. A sessão ocorre 1ª Câmara Criminal Especial do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) nesta terça-feira, 26 de agosto, no plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, em Porto Alegre.

Os réus foram condenados por homicídio com dolo eventual pela morte de 242 pessoas e lesões em mais de 600 vítimas, em decorrência do incêndio ocorrido em janeiro de 2013, em Santa Maria. A atuação do MPRS foi decisiva para o reconhecimento da validade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 2021, confirmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão têm acompanhamento do MPRS por parte da procuradora de Justiça Irene Soares Quadros, serão analisadas teses subsidiárias apresentadas pelas defesas, como a proporcionalidade das penas e a conformidade da decisão com as provas dos autos. “Este é um julgamento sem precedentes, porque o fato é sem precedentes. Não há decisão que possa reverter a dor de todos, em especial, a dor dos familiares e amigos das vítimas, mas a justiça é sempre um consolo, um apoio para que se possa seguir em frente”, destaca a procuradora.

O MPRS reforça seu compromisso com a responsabilização dos envolvidos e com a defesa da memória das vítimas e dos sobreviventes.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Justiça reduz penas de condenados pelo incêndio na boate Kiss

Apesar da decisão, os quatro condenados vão permanecer presos

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Desvios de emendas: STF marca para quinta interrogatório de deputados

Ato será realizado, às 9h, na sala de audiências da Primeira Turma

 (Foto: Reprodução)
Prisão Mantida Há 7 horas

Justiça mantém prisão de professora acusada de agredir criança em creche do RS

Educadora foi flagrada por câmeras agredindo aluno de 4 anos em escola de Palmeira das Missões; defesa pediu liberdade e avaliação médica

© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

STF abrirá credenciamento para acompanhar julgamento de Bolsonaro

Interessados devem preencher formulário eletrônico
Justiça Há 17 horas

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS

Inicialmente, investigações foram para ministro Dias Toffoli

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias