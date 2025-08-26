Comissão debate dificuldades de idosos para obter empréstimo consignado no INSS

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (27), os obstáculos enfrentados por idosos para contratar empréstimos consignados junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O debate atende a requerimento do deputado Ricardo Abrão (União-RJ) e será realizado às 15 horas, no plenário 12.

Em maio, o INSS bloqueou automaticamente os empréstimos consignados de milhões de beneficiários da Previdência Social. Segundo Abrão, a medida visava combater fraudes, mas o desbloqueio passou a exigir reconhecimento facial pela plataforma Meu INSS.

De acordo com o deputado, esse procedimento tem dificultado o acesso de pessoas idosas, que enfrentam barreiras digitais, problemas de conectividade ou desconhecimento tecnológico.

"Apesar de a iniciativa ter como objetivo aumentar a segurança e evitar o endividamento abusivo, o bloqueio indiscriminado sem canais presenciais de resolução penaliza os idosos de baixa renda, que dependem do crédito consignado para complementar a renda, comprar medicamentos, manter a própria subsistência ou apoiar familiares", afirmou.

