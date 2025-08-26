Audiência na Câmara discute mobilidade urbana e segurança viária

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (26), audiência pública sobre mobilidade urbana e segurança viária.

O debate atende a pedido do deputado Yury do Paredão (MDB-CE) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 16.

O deputado afirma que o crescimento desordenado dos centros urbanos, o aumento da frota de veículos e a falta de investimentos em transporte público têm comprometido a qualidade de vida, a inclusão social e a sustentabilidade.

"Dados do Atlas da Violência apontam que os acidentes de trânsito seguem sendo uma das principais causas de morte no Brasil, sobretudo entre jovens, o que evidencia a urgência de ações integradas e políticas públicas mais eficazes", afirma.