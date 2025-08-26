Vacinas contra a Covid-19 são tema de debate na Comissão de Saúde

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, neta terça-feira (26), um debate sobre as vacinas contra a Covid-19. A audiência foi sugerida pelos deputados Osmar Terra (PL-RS), Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dimas Gadelha (PT-RJ) e Dr. Frederico (PRD-MG).

O debate será realizado a partir das 16 horas, no plenário 7, e será interativo.

Eficácia

Cinco anos depois da pandemia, Osmar Terra quer avaliar os resultados de protocolos científicos e a eficácia das vacinas.

"Apesar dos avanços científicos e do êxito das campanhas de imunização, observa-se o crescimento de discursos negativos e de desinformação sobre a eficácia e a segurança das vacinas", afirma Malafaia

A pandemia

A pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em 2020. Foi uma das maiores crises sanitárias da história nacional e deixou mais de 700 mil mortos até então.

O enfrentamento da doença foi marcado por desafios como a sobrecarga do sistema de saúde, escassez de insumos médicos e divergências entre governos federal e estaduais.

Em 2021, começou a vacinação em massa para conter o avanço do vírus.