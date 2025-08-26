Plano para reduzir mortes no trânsito é tema de debate nesta semana

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (26), uma audiência pública para avaliar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O plano foi criado pela Lei 13.614/18 e prevê um regime de metas para redução de mortes em acidentes de trânsito.

O debate, solicitado pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), será realizado a partir das 9h30, no plenário 11.

O plano está estruturado atualmente em seis pilares:

Gestão da Segurança no Trânsito;

Vias Seguras;

Segurança Veicular;

Educação para o Trânsito;

Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas no Trânsito; e

Normatização e Fiscalização.

"Nosso foco nessa audiência pública será normatização e fiscalização, considerando que existem diversas ações prevista no Pnatrans que impactam em projetos legislativos que estão em tramitação nesta Casa", explica o deputado.