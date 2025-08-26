Governador Eduardo Leite lança a campanha Ganha-Ganha Farroupilha

A promoção que vai virar tradição. Esse é o slogan da campanha Ganha-Ganha Farroupilha , que nasceu da união entre o varejo gaúcho e o tradicionalismo. A iniciativa foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira (25/8) no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Azenha, em Porto Alegre, pelo governador Eduardo Leite, em uma celebração que reuniu entidades setoriais e tradicionalistas, prefeituras, artistas locais, comida típica e muita música para comemorar essa ação que promove o desenvolvimento econômico, cultura e turismo do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura (Sedac), do Turismo (Setur) e da Comunicação (Secom), a campanha visa impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha. Alinhada às comemorações da Semana Farroupilha, a mobilização será de 6 a 20 de setembro e promete movimentar a economia com sorteios, descontos especiais e ações promocionais.

Campanha reforça sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho

A expectativa é de que a campanha gere um aumento significativo no fluxo de vendas em setembro, mês que tradicionalmente tem baixo movimento. Além dos benefícios diretos ao comércio e ao consumidor, o Ganha-Ganha Farroupilha também reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de ser gaúcho. O governador Eduardo Leite destacou que a iniciativa integra a estratégia do Estado de transformar setembro em um mês de referência para o turismo e a economia gaúcha.

“Essa campanha está inserida dentro de um esforço maior do governo em potencializar o mês de setembro como vocação turística do Rio Grande do Sul. É o momento máximo do nosso calendário, com os Festejos Farroupilhas, e queremos atrair visitantes de dentro e de fora do Estado. Ao mesmo tempo, com descontos e promoções articuladas com o setor varejista, movimentamos a economia, gerando emprego e renda. Assim, transformamos aquilo que nos faz únicos no Brasil, a nossa cultura gaúcha, em oportunidades concretas de desenvolvimento. Queremos que os festejos sejam, para o Rio Grande, um marco de atração turística e de dinamismo econômico, da mesma forma que outras regiões do país conseguiram fazer com suas tradições culturais”, afirmou Leite.

Eduardo Leite destacou, no evento, que a cultura gaúcha nos faz únicos no país -Foto: Vitor Rosa / Secom

Sorteios para consumidores no valor de total de R$ 450 mil

Além de acesso a descontos e promoções nos estabelecimentos participantes, os consumidores previamente cadastrados no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) também irão concorrer a um total de R$ 450 mil em dinheiro. O valor será distribuído em sorteios diários no período da campanha, de 6 a 21 de setembro, com cinco prêmios de R$ 1mil; dez prêmios de R$ 500,00; e 300 prêmios de R$ 50,00. Haverá ainda sorteio especial de encerramento de R$ 50 mil, dividido em cinco prêmios de R$ 10 mil reais, a ser realizado em evento coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e executado pela Receita Estadual.

O governador ressaltou que os festejos devem ser, para o Rio Grande, um marco de atração turística e de dinamismo econômico -Foto: Vitor Rosa

Fortalecimento da cultura e da economia local

Para o titular da Sedec, Ernani Polo, o tradicionalismo tem um potencial imenso. “A cultura gaúcha é muito mais do que uma expressão de identidade, ela é uma potência econômica em movimento. Com o lançamento da campanha Ganha-Ganha Farroupilha, estamos dando início a um novo ciclo, em que setembro se consolida não apenas como o mês dos Festejos Farroupilhas, mas como uma grande vitrine de oportunidades para o varejo e para toda a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul. Essa campanha é um chamado à união entre tradição e inovação, entre história e futuro. Queremos transformar o orgulho de ser gaúcho em negócios, empregos, renda e crescimento. Estamos falando de um ecossistema em que cultura e economia andam juntas para gerar experiências inesquecíveis ao consumidor e fortalecer, de forma estratégica, o desenvolvimento local”, destacou.

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, destaca que a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha representa um marco para o Rio Grande do Sul, pois une a valorização da nossa tradição com a geração de oportunidades econômicas. “Ao celebrar a cultura gaúcha em um período de grande simbolismo, reforçamos não apenas a identidade do nosso povo, mas também o dinamismo do comércio e a integração entre municípios e entidades. Essa iniciativa mostra que é possível transformar valores culturais em desenvolvimento, criando um movimento que beneficia diferentes setores da sociedade. Mais do que uma ação de governo, a campanha é um compromisso coletivo com o fortalecimento da economia e com a preservação daquilo que nos define como gaúchos, se constituindo também em uma forma de valorizar o nosso potencial turístico. É assim que consolidamos a tradição farroupilha como um ativo que projeta o estado e gera resultados duradouros para todos”, disse.

Eduardo Loureiro, da Cultura, explicou que a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é um marco para o Estado. “A campanha Ganha-Ganha Farroupilha une tradição e desenvolvimento econômico em uma ação inovadora. Setembro, mês de uma grande celebração cultural gaúcha, ganha agora um novo significado. Além de honrar nossa história, vamos também movimentar a economia e valorizar quem vive da cultura. Essa campanha é uma oportunidade concreta de gerar visibilidade, renda e reconhecimento para artistas, produtores, CTGs e iniciativas culturais de todo o Estado. A cultura gaúcha se fortalece quando está presente nas ruas, nas lojas, nas vitrines e no dia a dia da população. É cultura como identidade, mas também como oportunidade”, enfatizou.

Caio Tomazeli e Ernani Polo destacaram a importância estratégica da campanha -Foto: Vitor Rosa / Secom

"A comunicação vai muito além de informar, ela é uma ferramenta estratégica para mobilizar a população e fortalecer os pilares que sustentam nossa cidade. Com a campanha Ganha-Ganha Farroupilha, buscamos criar um elo entre o poder público, os empreendedores e a comunidade, estimulando o comércio local, a valorização da cultura e o turismo. Acreditamos que envolver as pessoas é essencial para o desenvolvimento econômico e social. Quando a população se sente parte das iniciativas, ela se engaja, participa e transforma. Essa campanha é um convite para que todos façam parte desse movimento de crescimento coletivo. A comunicação bem feita gera pertencimento, confiança e resultados concretos. E é isso que estamos construindo: um ciclo onde todos ganham", mencionou o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli.

Representando todas as entidades, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL Porto Alegre), Irio Piva, ressaltou a importância do apoio do Estado por meio dessa ação. “A campanha Ganha Ganha Farroupilha é uma iniciativa extremamente positiva para o varejo, especialmente em setembro, que tradicionalmente é um mês de menor desempenho nas vendas. A ação do governo do Estado, ao promover e apoiar o comércio neste período, demonstra sensibilidade e entendimento sobre os desafios do setor. Essa parceria entre o poder público e os lojistas é fundamental para estimular o consumo, aquecer a economia local e fortalecer a confiança dos empreendedores. Ao valorizar o comércio gaúcho em um momento estratégico, a campanha contribui diretamente para a geração de renda e empregos. A CDL Porto Alegre reconhece e apoia esse tipo de iniciativa, que representa um avanço importante na construção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do varejo”, comemorou.

Fazem parte do comitê gestor da campanha: Sedec, Sedac, Setur, Secom, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), CCDL Porto Alegre, Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Associação Gaúcha do Varejo (AGV), Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) e Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS).

No site do Ganha Ganha , é possível ver as lojas de todo o Estado que participam da campanha, além de obter mais informações.