Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/08/2025 às 20h16
Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta que isenta integralmente do pagamento do Imposto de Renda (IR) a pessoa acima dos 65 anos com comorbidades.

Segundo o projeto, caberá ao Ministério da Saúde definir em regulamento quais comorbidades permitirão a isenção. O texto, porém, determina que algumas doenças deverão estar na lista a ser definida:

  • doenças cardiovasculares graves;
  • diabetes tipo 1 ( mellitus insulino-dependente);
  • câncer;
  • doenças respiratórias crônicas;
  • doenças renais crônicas.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Castro Neto (PSD-PI), que unificou duas propostas sobre o tema, os PLs 4425/23 e 2642/24. O texto inicial – PL 4425/23 , do deputado Luciano Amaral (PSD-AL) – não detalhava quais doenças deveriam ser contempladas com o benefício.

O texto aprovado altera a Lei 7.713/88 , que concede isenção do imposto às pessoas com alguma doença dentro de uma lista de 16 doenças.

Segundo Castro Neto, aposentados e pessoas idosas com comorbidades incorrem em grandes custos financeiros na prevenção e no tratamento de suas doenças, o que reduz significativamente sua capacidade contributiva. "Entendemos serem meritórias as proposições, ao alterar a legislação tributária para conceder isenção plena do Imposto de Renda para pessoas idosas e aposentados com comorbidades", afirmou.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público

Proposta segue em análise na Câmara

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer à polícia dados sobre celulares irregulares

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova projeto que busca ampliar realização de autópsias nos IMLs

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova projeto para equiparar aquicultor a produtor rural

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova proposta para equiparar aquicultor a produtor rural

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
Sensação
1.23 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Cultura Há 56 minutos

Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios
Desenvolvimento Há 56 minutos

Governador Eduardo Leite lança a campanha Ganha-Ganha Farroupilha
Justiça Há 57 minutos

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS
Justiça Há 57 minutos

PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro
Economia Há 57 minutos

Áreas de jazidas do pré-sal serão leiloadas em dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 +0,03%
Euro
R$ 6,29 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,254,22 +0,16%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias