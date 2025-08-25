Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro

Advogados do ex-presidente dizem que ele não pediu asilo na Argentina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/08/2025 às 15h54
Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
© José Cruz/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre as explicações enviadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte. O prazo começou a contar por volta das 10h30 de hoje e será encerrado na manhã de quarta-feira (27).

Na sexta-feira (22), os advogados afirmaram que Bolsonaro não solicitou asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. A defesa também negou que o ex-presidente tenha a intenção de fugir do país e aproveitaram para pedir a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro.

A manifestação foi enviada ao Supremo após Moraes conceder prazo para que os advogados se manifestassem sobre o documento de asilo encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro durante busca e apreensão realizada, no mês passado, na investigação sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024.

Na manhã desta segunda-feira (25), Moraes determinou a notificação da PGR sobre o conteúdo da defesa de Bolsonaro. Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar a adoção de providências com base nas declarações dos advogados e das provas obtidas pela PF.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na quarta-feira (20), Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Trama golpista: Moraes abre prazo para alegações finais de kids pretos

Réus respondem por crimes como golpe de Estado e organização criminosa

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 5 horas

Moraes quer extradição de ex-assessor do TSE acusado de vazamentos

Pedido já foi encaminhado ao Itamaraty
Justiça Há 7 horas

Dino manda PF investigar emendas parlamentares que somam R$ 694 mi

Medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial

 © Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Há 3 dias

Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça

"Juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", disse

 © Lula Marques/ EBC
Justiça Há 3 dias

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Deputada licenciada sacou uma arma de fogo e perseguiu jornalista

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 18 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada
Economia Há 34 minutos

OSCs: regularidade fiscal garante acesso a recursos públicos
Tecnologia Há 48 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,16%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 631,775,03 -5,85%
Ibovespa
138,192,27 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias