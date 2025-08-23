Sábado, 23 de Agosto de 2025
Cruz Alta: PRF apreende 54 quilos de drogas entre cocaína e crack

Homem de 42 anos que dirigia a SUV Touareg foi preso em flagrante

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
23/08/2025 às 19h06
Entorpecentes tinham como destino a cidade de Santa Maria (Foto: Divulgação | PRF)

Uma SUV Touareg que transitava na BR-158 em Cruz Alta foi abordada pela guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sexta-feira (22/8).

Na revista veicular, os agentes da PRF descobriram compartimentos ocultos que acondicionavam os entorpecentes. Foram apreendidos mais de 22 quilos de cocaína e cerca de 32 quilos de crack. Para retirar as drogas, foi necessária a ajuda dos bombeiros.

O homem de 42 anos que dirigia a SUV Touareg foi preso em flagrante. Ele disse que os entorpecentes tinham como destino a cidade de Santa Maria. O indivíduo foi encaminhado à Polícia Civil de Cruz Alta, juntamente com o veículo e as drogas.

 

