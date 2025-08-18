Segunda, 18 de Agosto de 2025
Vereadores comemoram implantação de CAS/TEAcolhe em Coronel Bicaco

Serviço será implementado na APAE

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/08/2025 às 18h21 Atualizada em 18/08/2025 às 18h34
Vereadores comemoram implantação de CAS/TEAcolhe em Coronel Bicaco
Assinatura da portaria teve a presença da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann (Foto: Diones Roberto Becker)

Durante o grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (11/8), alguns vereadores se manifestaram e comemoraram a implantação do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do programa TEAcolhe na APAE de Coronel Bicaco.

João Marques Brasil (PDT) enfatizou a relevância do serviço e lembrou que as tratativas para implementar o CAS/TEAcolhe começaram em janeiro deste ano. — Foi uma grande conquista, porque sabemos da necessidade dos autistas — ponderou.

— Parabéns as pessoas envolvidas e que conseguiram essa conquista para nosso Município — acrescentou o pedetista. Ele destacou ainda, a presença de três secretários de Estado, deputados estaduais e representantes de parlamentares no ato de assinatura da portaria.

Jonas Vieira (PP) elogiou a participação da comunidade e de autoridades no evento realizado na APAE. O progressista mencionou os deputados que destinaram emendas para a entidade de Coronel Bicaco.

Luiz Flávio Rangel (PP) exaltou a dedicação da presidência, diretoria e funcionários da APAE. — Sempre fomos bem recebidos. Um profissionalismo excelente. Está colhendo hoje os resultados iniciados há mais tempo. Parabéns a APAE bicaquense que vai atender outros municípios através do CAS/TEAcolhe — afirmou.

— Quero deixar meus parabéns à direção da APAE de Coronel Bicaco pelo evento de assinatura do programa TEAcolhe — frisou Paulo Leandro Diniz (PDT). Ele enalteceu o empenho da Administração Municipal para conquistar e implantar o CAS. — Isso era um sonho de muitas famílias — complementou.

 

