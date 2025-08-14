Comissão aprova ampliação de deduções no Imposto de Renda para trabalhadores incapacitados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 78/24 , que permite deduzir do Imposto de Renda (IR) o gasto com produtos e serviços que busquem melhorar a qualidade de vida de pessoa incapacitada para o trabalho.

O relator, deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), recomendou a aprovação da proposta. “Trata-se de retribuir, de maneira solidária, a contribuição das pessoas idosas à sociedade ao longo de suas vidas”, afirmou ele no parecer.

O texto aprovado altera a Lei 9.250/95 , que já prevê o desconto de gastos com saúde, entre outros, do Imposto de Renda devido. O benefício será limitado a 20% do tributo devido e também deverá favorecer pessoas com 65 anos ou mais.

“É crucial desenvolver iniciativas que preservem e promovam a qualidade de vida, garantindo um processo de envelhecimento digno, saudável e autônomo”, afirmou a autora da proposta, deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS).

Novos abatimentos

Pela proposta, desde que comprovados com receituário, laudo médico e nota fiscal em nome do contribuinte, poderão ser deduzidas as despesas com:

medicamentos;

equipamentos e aparelhos de uso contínuo para mobilidade e sentidos;

cuidadores; e

cuidadores; e clínicas geriátricas.

Se essas deduções excederem o limite de 20% do IR devido, o contribuinte poderá reservar o saldo para abater em outros anos.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, também precisa ser aprovado pelo Senado.