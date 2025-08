Homem condenado por estupro é preso no interior de Pinheirinho do Vale

Na tarde desta terça-feira, 5, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Palmitinho, deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 38 anos, no interior de Pinheirinho do Vale.

A ordem judicial decorre de uma condenação pela prática do crime de estupro, cuja pena foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão. O inquérito policial que resultou no processo condenatório foi conduzido pela Delegacia de Polícia de Palmitinho.

Após os procedimentos legais na unidade policial, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate a crimes contra a dignidade sexual e com a responsabilização dos autores, atuando com rigor e responsabilidade para garantir a segurança da população.

