Mulher é presa em flagrante por furtos em óticas e joalherias de Ijuí

Uma mulher de 35 anos, natural de Coronel Bicaco, foi presa em flagrante na tarde de ontem, 04, suspeita de praticar diversos furtos em óticas e joalherias localizadas no Centro de Ijuí.

A Força Tática realizou a abordagem após a suspeita ter tentando vender peças de ouro em um estabelecimento, retornando a loja onde uma funcionária percebeu a ausência de um anel. Com ela foram encontrados: um anel de ouro, uma corrente e uma bomba de chimarrão, além de sete anéis e uma pulseira que estavam em uso.

Outras lojas também entraram em contato com a Brigada Militar informando sobre a possível ligação da acusada com delitos registrados na manhã do mesmo dia. Próximo ao estabelecimento onde ela tentou vender cinco anéis de ouro, foram encontradas etiquetas das jóias.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada para os procedimentos de praxe e o registro do flagrante por furto qualificado.

