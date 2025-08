Trio em veículo com placas adulteradas é preso em Palmitinho

A Brigada Militar (BM) abordou, na tarde de segunda-feira (4/8), um veículo em atitude suspeita no perímetro urbano de Palmitinho. Na ação, os policiais militares encontraram e apreenderam um revólver calibre 32, seis munições intactas, um facão, uma faca, vestimentas adaptadas com balaclavas e aparelhos celulares.

Após a abordagem, os três indivíduos foram conduzidos para exame de corpo delito. Posteriormente, ocorreu a lavratura do flagrante na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a BM, o automóvel utilizado pelo trio possuía placas adulteradas, sendo apreendido e recolhido ao depósito credenciado.

As informações são da Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen.

