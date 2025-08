Polícia Civil investiga briga entre irmãos que resultou em morte no interior de Frederico Westphalen

Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do homicídio (Foto: Diones Roberto Becker)

Na tarde de domingo (3/8), uma mulher de 65 anos procurou atendimento médico apresentando ferimentos causados por arma branca. As informações são da Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen.

Conforme o registro feito na Polícia Civil, a idosa teria sido atacada por seu irmão – um homem de 63 anos, que estava embriagado. A mulher também relatou que, após ser atingida, revidou e golpeou o agressor – que morreu no local.

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do homicídio ocorrido em Linha Locatelli, interior de Frederico Westphalen.

