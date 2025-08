Polícia Civil de Três Passos participa da Operação Shotgun

Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto de 2025, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, participou da Operação Shotgun, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), por intermédio da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico.

Durante a ação em Três Passos, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e efetuaram a prisão de um indivíduo que estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A operação faz parte de uma ação integrada de combate ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Esses crimes são atribuídos a um grupo criminoso com atuação em Porto Alegre, Região Metropolitana e outras cidades do Estado.

A Polícia Civil destacou que operações como essa reforçam o compromisso das forças de segurança com o enfrentamento qualificado da criminalidade, demonstrando o empenho contínuo na proteção da sociedade gaúcha.

