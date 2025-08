Colisão contra animal provoca morte de motociclista em Três de Maio

Equipe do SAMU foi acionado e constatou o óbito do condutor do veículo (Foto: Reprodução | Jornal Semana)

A colisão entre uma motocicleta e um cachorro ocorreu na noite de sexta-feira (1/8), na Área Industrial II, em Três de Maio. O SAMU foi acionado e constatou o óbito do condutor do veículo. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

A Brigada Militar e a Polícia Civil compareceram ao local e realizaram os devidos levantamentos relativos à ocorrência. O nome da vítima não foi divulgado.

