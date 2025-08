Ijuí: PRF apreende cerca de 100 quilos de maconha em automóvel

Tabletes de maconha estavam acondicionados no porta-malas e no banco traseiro do carro (Foto: Divulgação | PRF)

Em operação de combate à criminalidade na BR-285, em Ijuí, na quinta-feira (31/7), o efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Ford Ka com placas de Santa Maria/RS.

Na revista veicular, os PRFs encontraram 111 tabletes de maconha acondicionados no porta-malas e no banco traseiro. O entorpecente tinha como destino a Região Central do Estado.

O casal que ocupava o automóvel foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os tabletes de maconha e o Ford Ka.

