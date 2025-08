Homem conduzindo veículo furtado é preso em Campo Novo

Após informações fornecidas pelo Setor de Inteligência do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a guarnição do 7º BPM abordou uma Toyota Hilux que transitava na BR-468 em Campo Novo.

De acordo com o 7º BPM, o veículo possuía registro de furto/roubo, e o motorista acabou preso por receptação. O fato ocorreu na tarde de sexta-feira (1/8).

O indivíduo e a caminhonete foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.