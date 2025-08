Polícia Civil identifica oito envolvidos em homicídio brutal em Santo Augusto; sete estão presos

A Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia de Polícia Regional de Santo Augusto, identificou oito pessoas envolvidas no homicídio de Ana Paula de Moura, de 41 anos, ocorrido no último dia 22 de julho. Até o momento, sete suspeitos já foram presos, todos com prisões temporárias decretadas pela Justiça.

Conforme as investigações, o crime teve início em uma boate/bar situada no bairro Getúlio Vargas, em Santo Augusto. No local, Ana Paula teria sido assassinada pelos executores, que em seguida colocaram seu corpo no porta-malas do próprio carro da vítima. O cadáver foi então transportado até uma área de lavoura no município vizinho de Coronel Bicaco, onde foi incendiado e completamente carbonizado.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos até o momento indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças ligadas ao tráfico de drogas.

As investigações seguem em andamento para localizar o oitavo envolvido e esclarecer todos os detalhes do caso.