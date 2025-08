Jornalista Jalmo Fornari lança livro sobre os últimos dias de Tancredo Neves

Já está disponível nas principais livrarias virtuais e na Amazon o livro Lenta Agonia – Os últimos dias de Tancredo, do jornalista Jalmo Antônio Fornari. A obra resgata os bastidores do momento em que o Brasil se preparava para a redemocratização, com a eleição de Tancredo Neves à presidência da República, após 21 anos de regime militar.

Com uma narrativa sensível e envolvente, o autor reconstrói os dias de tensão e expectativa vividos pelo país enquanto Tancredo, às vésperas da posse, enfrentava uma grave crise de saúde. A obra mescla reportagem, memória e reflexão política, oferecendo ao leitor uma imersão única nesse período histórico, que completa 40 anos em 2025.

Jalmo Fornari é natural de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Jornalista, fotógrafo, advogado e escritor, iniciou a carreira no Diário de Notícias de Porto Alegre e atuou em veículos como Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba. Fundador do Jornal Província e da Rádio Província FM, também foi professor universitário e diretor do site Clic Portela.

Em Lenta Agonia, Fornari presta um tributo à memória de Tancredo Neves e ao ideal democrático que mobilizou uma geração. A obra é publicada pela Editora Viseu.