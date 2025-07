Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Vista Alegre

Na tarde desta quarta-feira, 30, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Vista Alegre e com o apoio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva em desfavor de um homem de 58 anos. Ele havia sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com uma sentença de 8 anos e 8 meses de reclusão.

O indivíduo foi localizado na localidade de Linha Seca, área rural do município de Vista Alegre. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao Presídio de Frederico Westphalen.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul com o combate à impunidade e à proteção das vítimas de violência, especialmente em casos que envolvem crimes contra a dignidade sexual.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.