Vereador comemora reunião para incentivar a avicultura em Coronel Bicaco

Vereador João Marques Brasil revelou que a empresa reviu as exigências para firmar parceria com os produtores (Diones Roberto Becker | Clicportela)

O vereador João Marques Brasil (PDT) destacou o evento que será realizado pela Administração Municipal e Mais Frango para estimular a avicultura em Coronel Bicaco. O edil abordou o assunto no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (7/7).

O pedetista revelou que a empresa analisou novamente algumas exigências para firmar parceria com os produtores e decidiu, por exemplo, reduzir o tamanho e consequentemente a capacidade dos futuros aviários.

A reunião com os potenciais empreendedores acontecerá na quarta-feira (16/7), às 14h30, no auditório da Prefeitura Municipal (3º piso). Na ocasião, a equipe da Mais Frango apresentará o plano de negócios e investimentos para instalação de aviários e responderá a todos os questionamentos sobre o assunto. Já os técnicos do Município irão expor sobre os incentivos disponíveis e adequados para cada realidade.

