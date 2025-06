Vice-governadora Marilisa Boehm reforça tratativas para trazer rede de hotéis portuguesa a Santa Catarina

Foto: Osvaldo Sagaz/Secom GOVSC

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, participou na noite desta segunda-feira, 23, de um jantar de negócios com o empresário português Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé. O encontro, que aconteceu na cidade de Oeiras, em Portugal, teve como foco o interesse do grupo em expandir sua atuação no Brasil com a instalação de uma unidade hoteleira no estado catarinense.

A reunião contou também com a presença da secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, e da consultora de atração de investimentos da InvestSC, Caroline Canale. O objetivo do encontro foi conhecer os detalhes do projeto do Grupo Vila Galé para Santa Catarina e avançar nas tratativas para viabilizar o investimento.

De acordo com a vice-governadora, a conversa reforça o posicionamento do Estado como destino atrativo para o setor turístico e de investimentos internacionais. “Essa conversa com o senhor Jorge já vem sendo conduzida pelo nosso governador Jorginho Mello, que está focado em atrair novos investidores internacionais para Santa Catarina. Nosso estado é reconhecido mundialmente pelas suas belezas naturais, infraestrutura e segurança. É uma honra ver o nosso Estado no radar de grandes grupos como o Vila Galé”, destacou Marilisa.

A negociação para a instalação do hotel no Estado está em estágio avançado e vem sendo conduzida diretamente pelo governador Jorginho Mello. O empresário já possui empreendimentos no Brasil, mas tem o desejo de consolidar presença também na região Sul, escolhendo Santa Catarina como destino estratégico. O Grupo Vila Galé é a maior rede de resorts do Brasil e a segunda maior rede de hotéis de Portugal.