Identificadas as vítimas fatais da colisão entre carros em Panambi

Foram divulgadas as identidades da mãe e filho que morreram no acidente de trânsito ocorrido na manhã de sexta-feira (20/6), na BR-158, em Panambi. Trata-se de João Vitor Sobreira Marques, 23 anos, e Josemara Rodrigues Sobreira, de 46 anos. Ele conduzia o Honda Civic, enquanto a mulher viajava no banco traseiro.

Lia Mara David, de 23 anos, e esposa do motorista, foi socorrida ao Pronto Atendimento de Panambi. Conforme informações atualizadas, ela aguarda transferência para a UTI. A família é natural de Chapecó/SC.

O condutor do outro automóvel envolvido na colisão frontal foi encaminhado para atendimento hospitalar. Ele é médico e trabalha em uma UPA de Panambi.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.