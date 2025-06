Incêndio destrói residência próximo ao Parque de Máquinas em Tenente Portela

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (9), por volta das 3h, na Rua Guaporé, próximo à esquina com a Rua Gaurama, em frente a uma distribuidora de gás e nas imediações do Parque de Máquinas da Prefeitura.

O imóvel, onde residiam um casal e dois filhos, era construído majoritariamente em madeira, com exceção do banheiro, feito em alvenaria. Toda a estrutura foi consumida pelas chamas, mas não houve feridos.

Vizinhos perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conteve o incêndio antes que atingisse imóveis vizinhos.

A causa do fogo ainda é desconhecida, mas a suspeita inicial é de que tenha sido provocado intencionalmente. A Polícia Civil investiga o caso.

