Vice-governador se reúne com lideranças da AMZOP e destaca investimentos na região

O vice-governador Gabriel Souza e lideranças da Associação de Municípios da Zona de Produção (AMZOP) se reuniram no sábado (3/5), em Frederico Westphalen. A AMZOP congrega, atualmente, 28 prefeituras.

Na oportunidade, Gabriel Souza lembrou o investimento de R$ 100 milhões em obras rodoviárias na região, destacando a pavimentação da ERS-528 entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale e o acesso que liga Ametista do Sul ao distrito de Castelinho em Frederico Westphalen.

— Há pouco tempo, a pauta do governo era como pagar as contas básicas. Hoje, temos recursos para fazer diversas obras, muitas delas até enfrentam falta de mão de obra, de tanto que estamos investindo no Estado. Este encontro, numa feira tão representativa, é também um momento de celebrar esses avanços — afirmou a autoridade estadual.

O vice-governador também enfatizou o Programa de Irrigação – que teve o prazo para envio de projetos prorrogado até o final de julho. A iniciativa oferece apoio financeiro direto de 20% do valor do projeto, limitado a R$ 100 mil por produtor. — Esse valor vai direto para o produtor. Não é financiamento, nem empréstimo. É uma ajuda concreta para quem enfrenta a quarta estiagem seguida — explicou Gabriel Souza.

Outro ponto abordado foi o investimento de R$ 3,8 milhões no Hospital Pio XII, em Seberi, e o Programa de Recuperação de Solos, voltado à agricultura familiar, ao fortalecimento da resiliência climática e ao desenvolvimento rural sustentável.

No final do encontro realizado no parque da EXPOFRED, o vice-governador recebeu da diretoria da AMZOP um ofício com pedido de recursos financeiros para os setores de oncologia e hemodiálise do Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.

