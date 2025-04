Vereador propõe moção de reconhecimento à escola Cecília Meireles de Coronel Bicaco

O Governo do Rio Grande do Sul premiou, na quarta-feira (2/4), no Teatro FEEVALE em Novo Hamburgo, as escolas estaduais e municipais destaques no programa Alfabetiza Tchê 2025.

Na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) apresentou uma Moção de Apoio e Reconhecimento à Escola Estadual Cecília Meireles pela conquista do prêmio.

O proponente ressaltou que o educandário bicaquense obteve a maior nota no âmbito da Região Celeiro no programa Alfabetiza Tchê 2025. — A escola Cecília Meireles é uma referência regional e conseguiu avançar mais. Hoje é uma referência estadual e até federal — afirmou.

No plenário, o edil parabenizou a equipe diretiva, professores, alunos, servidores, pais e toda a comunidade escolar pelo patamar alcançado nas avaliações educacionais. — Se somos grandes hoje, é significado de um trabalho muito tempo atrás, onde todo mundo colaborou — salientou.

Posta em votação, a Moção nº 003/2025 foi aprovada de maneira unânime.

O programa

O Alfabetiza Tchê atua em regime de colaboração, articulando Estado e municípios para fortalecer as ações de aprendizagem e implementar sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores da alfabetização.

O programa se desdobra em cinco eixos: aperfeiçoamento da aprendizagem; fortalecimento da gestão municipal e estadual; qualificação do corpo docente; análise externa e acompanhamento de indicadores de alfabetização; além do estímulo à cooperação e articulação da educação pública do RS.

