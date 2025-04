Coronel Bicaco: Edil apresenta moção de reconhecimento ao 86º aniversário da Igreja Assembleia de Deus

No próximo mês, a Igreja Assembleia de Deus completará 86 anos de existência em Coronel Bicaco. As primeiras atividades religiosas foram realizadas onde, atualmente, é a Esquina Evangélica.

Na sessão ordinária da segunda-feira (7/4), o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) apresentou uma Moção de Aplausos e Reconhecimento pela passagem da data comemorativa.

Em sua manifestação, o pedetista lembrou que antigamente havia inúmeras dificuldades para levar o evangelho até as famílias. Ainda destacou a estrutura física situada na Avenida Presidente Vargas – que congrega o templo, salão social e casa pastoral. Ele mencionou também que praticamente todas as localidades do interior do Município possuem uma Igreja Assembleia de Deus.

— A instituição religiosa tem realizado um trabalho muito lindo aqui em nossa cidade. O objetivo é proclamar o evangelho — enfatizou Paulo Leandro Diniz, acrescentando que recentemente a Igreja Assembleia de Deus festejou um século de existência no Rio Grande do Sul.

Em votação no plenário, a Moção nº 002/2025 foi aprovada por unanimidade.

