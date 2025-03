Libertadores Regional: Flamengo de Crissiumal vence e abre vantagem na semifinal

Na tarde deste sábado (22/3), no Estádio Rubro-Negro em Crissiumal, o Flamengo recebeu o América de Santo Augusto. A partida de ida da semifinal da Libertadores Regional 2024/25 terminou com o placar de 1 a 0 para os donos da casa.

Qualquer empate ou vitória no jogo de volta coloca o Flamengo na decisão. Já o América precisa vencer pelo escore mínimo para provocar os pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols de diferença garante de maneira direta o representante de Santo Augusto na final.

A data, local e horário do segundo confronto serão confirmados pela Primeira Liga no começo da próxima semana.

