Lenda do boxe, campeão olímpico George Foreman morre aos 76 anos

O ex-boxeador norte-americano George Foreman, uma lenda do esporte, morreu aos 76 anos . A família do campeão fez o anúncio na noite desta sexta-feira (21), em uma postagem no Instagram. O motivo do falecimento não foi divulgado no comunicado.

Campeão olímpico em 1968, na Cidade do México e detentor do cinturão dos pesos-pesados em dois períodos completamente distintos, nas décadas de 70 e 90 , Foreman é considerado um dos principais nomes da história do esporte .

O comunicado na página oficial do ex-pugilista diz que ele "partiu cercado por entes queridos" . Na nota, Foreman é definido como "um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados".

O texto também o coloca como um homem respeitado, de disciplina, convicção e protetor de seu legado.

Foreman iniciou no boxe de forma tardia, porém avassaladora . Vindo de uma infância atribulada no Texas, ele foi acolhido por um projeto social para ensinar habilidades a jovens e resolveu aprender boxe para mostrar aos amigos que não tinha medo, segundo afirma o site do próprio Foreman.

Aos 19 anos, ele se tornou campeão olímpico em 1968 .

Logo depois, ele enveredou pela carreira profissional, na qual emendou vitórias nos 37 primeiros embate s. Em uma das lutas mais emblemáticas da história do esporte, em 1972, ele tomou o cinturão de Joe Frazier ao derrotá-lo por nocaute técnico.

A perda do trono dos pesos-pesados também veio em momento memorável: em 1974 , no então Zaire (hoje República Democrática do Congo), em combate que ficou conhecido como a "luta do século", Foreman acabou derrotado por Muhammad Ali .

Em 1977, Foreman anunciou a aposentadoria dos ringues e se concentrou na religião, pregando como pastor. Ele também realizou trabalho comunitário em Houston.

No entanto, vendo a situação financeira apertar, em 1987, George Foreman decidiu por retornar às luta s. Após 23 vitórias consecutivas, ele teve a chance de recuperar o cinturão em 1991, mas foi derrotado por Evander Holyfield.

No entanto, apenas quatro lutas depois, recebeu outra chance e, ao bater Michael Moorer, se tornou novamente o número 1 entre os pesos-pesados, aos 45 an os. Assim, Foreman seria o mais velho campeão mundial na categoria em toda a históri a.

Em 1997, ele se aposentou novamente, desta vez em definitiv o. Além de um renomado boxeador, Foreman se tornou um bem-sucedido homem de negócios, com a criação do famoso grill que leva o seu nome.

O norte-americano passou os últimos anos de sua vida sendo reverenciado como uma das grandes lendas do esporte.