Coronel Bicaco: Progressista pede a instalação de lixeiras em comunidades do interior

Por meio de proposição apresentada na sessão ordinária da segunda-feira (17/3), o vereador Marcelo Jurandi (PP) solicitou que a Administração Municipal instale lixeiras nas localidades de Campo Santo, Reassentamento, Esquina São João, São Pedro e Galpões.

Conforme o progressista, essa demanda partiu dos próprios moradores das comunidades. — Também ficará melhor para fazer o recolhimento do lixo — acrescentou. Ele ainda pediu que a Administração Municipal verifique quantas lixeiras são necessárias em cada localidade.

Posta em votação, a Proposição nº 013/2025 foi aprovada de maneira unânime.

