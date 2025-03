Estiagem: caminhões-pipa levam água para 30 famílias de Palmitinho

A falta de chuva vem causando prejuízos em todo o Rio Grande do Sul. E não é diferente em Palmitinho. Os problemas causados pela estiagem afetam agricultores do município, principalmente, nas atividades de suinocultura e produção de leite. Quebras nas lavouras de milho e soja, também, já são registradas.

A previsão de pouca chuva para os próximos dias, aliada à alta evaporação do solo desde o início de 2025 fez com que os reservatórios ficassem em níveis críticos. A Secretaria de Agricultura e a Defesa Civil do município, informaram que a alimentação dos animais também está comprometida, elevando os custos de produção. A situação preocupa agricultores e administração do município, que já atende de forma emergencial 30 famílias com água potável e para os animais. Dois caminhões-pipa são utilizados, exclusivamente, para o transporte de água.

Até o momento, os prejuízos estimados pela Defesa Civil do município atingem a marca de R$ 8 milhões.

A coordenadora da Defesa Civil de Palmitinho, Jaira Deters, destaca que os produtores que necessitam de algum tipo de auxílio ou abastecimento de água devem procurar a Secretaria da Agricultura para fazer a sua solicitação.

A Administração de Palmitinho também informou que deve decretar situação de emergência já que não há previsão de chuva significativa para os próximos dias.

Volume de chuva

Segundo informações da Estação Meteorológica de Palmitinho entre janeiro de 2025 e esta quarta-feira, 19 de março de 2025 choveu no município 201 milímetros.

A média de chuva para o município, de acordo com a Climatempo, para os meses de janeiro, fevereiro e março, é de 457 milímetros. O volume registrado até agora representa apenas 43,98% do total esperado para o período.

Os meses de fevereiro e março foram os mais críticos. A Estação Meteorológica registrou em fevereiro apenas 53 milímetros de chuva, enquanto a média para o mês é de 150 milímetros. Março foi ainda pior, a Estação Meteorológica aponta que nos primeiros 19 dias do mês choveu no município apenas três milímetros. A média para março é de 150 milímetros.

Em janeiro, o índice de precipitação, também, ficou abaixo da média, mas, o volume de chuva foi maior. A média para o mês é de 168 milímetros e foram registrados 145 milímetros de chuva.