Comitiva da AMZOP visita obra do setor de oncologia no hospital de Frederico Westphalen

Intuito era conhecer as obras de construção do setor de oncologia e da ampliação da hemodiálise (Foto: Divulgação | AMZOP)

Prefeitos, vice-prefeitos e outras lideranças da Associação dos Municípios da Zona de Produção (AMZOP) visitaram, na tarde da terça-feira (18/3), o Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen.

O intuito era conhecer as obras de construção do setor de oncologia e da ampliação da hemodiálise. A comitiva da AMZOP foi recepcionada pela presidente e o diretor do HDP, respectivamente, Sílvia Canan e Luís Eduardo Bertoldi, e integrantes da comissão de acompanhamento da obra.

Quando entrar em funcionamento, o setor de oncologia do HDP atenderá pacientes de 28 municípios da Região da Zona de Produção e outros localizados no Noroeste e Norte do Estado. Autoridades da entidade municipalista ressaltam que a oferta de tratamento no combate ao câncer é considerada uma das principais conquistas na área da saúde no âmbito da AMZOP.

No entanto, para o término dos dois projetos, há necessidade de injeção de novos recursos financeiros. A busca por verbas para a continuidade dos trabalhos foi debatida numa reunião entre prefeitos e diretoria do HDP.

O presidente da AMZOP e prefeito de Seberi, Adilson Balestrin, afirmou que a visita e a reunião foram fundamentais para alinhar, entre os prefeitos e a diretoria do HDP, os próximos passos na busca pelos investimentos necessários.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.