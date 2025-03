Pedetista quer reduzir o número de padrões do funcionalismo municipal de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (17/3), o vereador Felipe Kronbauer (PDT) comentou sobre os padrões que determinam a remuneração do funcionalismo municipal. — No padrão I e III, para começar ganhar mais de um salário mínimo é preciso 16 anos de serviço. Isso é assustador de ver — afirmou. Ele ainda leu a relação dos cargos públicos municipais que recebem menos de R$ 1.518,00 por mês.

O edil destacou que a prefeitura possui 272 servidores. — Faz anos que não escuto falar em sindicato. Numa prefeitura onde tem mais de 270 funcionários, a gente precisa ter um sindicato forte e atuante — salientou.

Felipe Kronbauer prometeu trabalhar nos próximos meses na busca por alternativas para o número de padrões. — Não precisamos de 16 padrões, podemos diminuir. Tem dois ou três padrões que nem existem servidores — revelou.

— Sabemos que quem ganha menos de um salário mínimo tem o complemento, mas precisamos implantar um piso em Coronel Bicaco. Mesmo o menor padrão deve receber um salário mínimo — concluiu o vereador.

Cabe mencionar que, na sessão ordinária desta semana, o Poder Legislativo aprovou o Projeto de Lei nº 026/2025 – que autoriza o Município a conceder a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores ativos (efetivos e comissionados), inativos e pensionistas.

