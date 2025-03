Vereador de Tenente Portela denuncia perseguição contra servidores municipais

Na sessão da última segunda-feira, 17, o vereador Luciano Berta (MDB), que também é presidente do Sindicato dos Municipários de Tenente Portela, usou a tribuna da Câmara de Vereadores para denunciar o que classificou como perseguição por parte do prefeito do município contra servidores públicos. Segundo Berta, desde a última eleição, o prefeito estaria adotando práticas de retaliação contra funcionários que não votaram nele.

O vereador citou exemplos de supostas perseguições, como motoristas que teriam sido colocados no chamado "banco" (afastados de suas funções), servidores que estariam trabalhando sem condições mínimas adequadas e remoções de funcionários que estariam causando transtornos em suas rotinas. Berta afirmou que essas ações têm sido relatadas a ele por diversos servidores, que estariam insatisfeitos e temerosos com a situação.

Em seu discurso, o parlamentar fez um apelo ao prefeito para que interrompa essas práticas e passe a valorizar os servidores municipais.

Até o momento, o prefeito de Tenente Portela não se pronunciou publicamente sobre as acusações feitas pelo vereador Luciano Berta. A expectativa é que o tema continue sendo debatido nas próximas sessões da Câmara, com possíveis desdobramentos políticos e administrativos.