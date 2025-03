Edil propõe parcerias para incentivar a permanência de policiais militares em Coronel Bicaco

Vereador Luiz Flávio Rangel quer agilidade na elaboração do projeto de lei e na apreciação no Legislativo (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária da segunda-feira (17/3), foi aprovada, por unanimidade, a proposição apresentada pelo vereador Luiz Flávio Rangel (PP), cujo texto sugere ao Poder Executivo a celebração de parcerias visando incentivar a permanência de policiais militares em Coronel Bicaco.

Na justificativa em plenário, o progressista afirmou que anexo à proposição existe um projeto que poderá ser utilizado de modelo pelo Executivo Municipal.

— É interessante e fundamental que, antes de pedir aos órgãos competentes para aumentar o número de policiais na nossa cidade, que o Município tenha um projeto de incentivo para que essas pessoas queiram vir para cá. Pode ser um auxílio moradia ou outros benefícios — ponderou Luiz Flávio Rangel.

Além da proposição, o edil revelou que pretende agendar uma reunião com o prefeito Arleu Valadar Machado para debater o assunto. Segundo ele, o objetivo é agilizar a elaboração do projeto de lei e a consequente apreciação na Câmara de Vereadores.

