Barra do Guarita publica decreto de emergência em razão da estiagem

Decreto foi publicado nesta terça-feira (18/3), conforme consta no site da Defesa Civil do RS (Foto: Diones Roberto Becker)

Barra do Guarita é o oitavo Município da Região Celeiro a declarar emergência por causa dos prejuízos ocasionados pelo longo período sem chuvas. O decreto foi publicado nesta terça-feira (18/3), conforme aparece no site da Defesa Civil do RS.

Agora, o Governo do Estado espera o encaminhamento das informações relacionadas às perdas, provenientes do Poder Executivo de Barra do Guarita, para realizar a devida análise.

Até o momento, das oito prefeituras da Região Celeiro que declararam emergência em virtude da estiagem, quatro já tiveram o decreto homologado pelo Governo do Estado e reconhecido pela União. São eles: Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul e Miraguaí.

