Vereadores aprovam texto que concede aumento nos vencimentos do funcionalismo público de Coronel Bicaco

Sete votos favoráveis e um contra. Este foi o placar da votação do Projeto de Lei (PL) nº 026/2025 – que autoriza o Município a conceder a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores ativos (efetivos e comissionados), inativos e pensionistas.

A apreciação da matéria, na sessão ordinária da segunda-feira (17/3), gerou manifestação de vários edis da situação e da oposição. Todos concordaram e lamentaram que o aumento real previsto no texto é baixo.

Alguns vereadores enfatizaram que o Município enfrenta sérias dificuldades financeiras. Também houve pedido para que o PL permanecesse na Casa. Em relação a essa solicitação, o presidente João Marques Brasil explicou que o adiamento da votação prejudicaria os servidores públicos, pois a próxima folha de pagamento iria rodar sem o reajuste estabelecido na matéria.

Segundo consta no Projeto de Lei, a revisão geral anual nos vencimentos alcança 5,50%, sendo aplicado 5,06% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA - acumulado nos últimos 12 meses) e 0,44% de aumento real.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.