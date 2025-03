Mais dois municípios da Região Celeiro declaram emergência por motivo de estiagem

Um terço dos municípios da Região Celeiro já declarou emergência em virtude da estiagem. Os decretos mais recentes foram editados pelas prefeituras de São Martinho e de Braga, na quinta e sexta-feira desta semana, respectivamente.

Conforme o site da Defesa Civil do RS, agora, o Governo do Estado aguarda o envio das informações por parte das prefeituras de São Martinho e de Braga para realizar a análise.

Os decretos publicados por Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul e Miraguaí já foram homologados pelo Governo do Estado e reconhecidos pela União. O decreto de emergência de Humaitá permanece em análise na esfera estadual.

