Confira a programação oficial da Semana do Município de Barra do Guarita

No mês de março, o município de Barra do Guarita celebra 33 anos de emancipação político-administrativa com uma série de eventos especiais. A programação, repleta de atividades para todas as idades, promete agitar a cidade e marcar esta importante data.

A abertura oficial da Semana do Município acontece no dia 18 de março, dando início às comemorações. No dia seguinte, 19 de março, as crianças terão um momento especial com a “Tarde da Diversão”, garantindo muita alegria e entretenimento para os pequenos.

O feriado municipal, celebrado no dia 20 de março, marca os 33 anos de emancipação político-administrativa de Barra do Guarita. Este dia será dedicado a reflexões e celebrações sobre a história e o desenvolvimento do município.

No dia 21 de março, a agricultura ganha destaque com o “Dia de Campo”, um evento que valoriza o setor agrícola, tão importante para a região. No mesmo dia, ocorre a reinauguração da iluminação de LED no campo do Tigre, um marco para o esporte local.

A programação continua no dia 22 de março com o “Encontro de Bandas”, que trará um evento gospel para os amantes da música. Já no dia 23 de março, o “Show de Bandas” promete uma tarde dançante para todos os gostos.

Encerrando as comemorações, no dia 29 de março, o “Show Humorístico com a Comadre” será realizado em homenagem ao Dia da Mulher, proporcionando momentos de descontração e diversão.

A realização destes eventos conta com o apoio da comunidade local e visa fortalecer os laços entre os cidadãos, celebrando juntos a história e o futuro de Barra do Guarita.