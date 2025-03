Redentora e Três Passos são contempladas com novas ambulâncias para o SAMU

Redentora e Três Passos estão na lista dos municípios da Região Noroeste do Rio Grande do Sul que receberão novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). A entrega oficial dos veículos ocorreu nesta sexta-feira (14), em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

No total, foram entregues 789 ambulâncias, sendo 703 tradicionais e 86 equipadas com recursos de UTI. Os veículos beneficiarão 559 municípios de 21 estados, com um investimento total de R$ 243,5 milhões por meio do Novo PAC. Além de Redentora e Três Passos, outras cidades da região também foram contempladas, como Boa Vista do Buricá, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Cerro Largo, Caibaté, Cruz Alta, Entre-Ijuís, Guarani das Missões, Porto Xavier, Santo Antônio das Missões e São Nicolau.