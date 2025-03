Coronel Bicaco: Edil solicita ampliação da capela mortuária de Campo Santo

Através de proposição apresentada na sessão ordinária da segunda-feira (10/3), o vereador Marcelo Jurandi (PP) reivindicou que a Administração Municipal instale um ar-condicionado na capela mortuária em Campo Santo, e disponibilize ainda geladeira e fogão para a cozinha do local.

De acordo com o proponente, é necessária também uma ampliação com cobertura e piso. — Eu comecei a luta pela capela mortuária lá em 2018/2019 e, aos poucos, fomos percebendo que faltava algumas coisas — afirmou.

Em relação ao pedido para ampliação da capela mortuária, Marcelo Jurandi reiterou que o atual espaço é pequeno. — Fazer agora uma cobertura com piso e no futuro pensar em fechar as laterais — finalizou o vereador.

Em votação no plenário, a Proposição nº 011/2025 recebeu nove votos a favor.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.